Посол РФ: задержанные в Белоруссии пересекли границу республики официально

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России официально пересекли границу республики, сообщает РИА «Новости».

«Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики», — сказал Мезенцев.

По его словам, задержанные планировали вылететь из Минска в Стамбул.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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