Источник рассказал, откроет ли ЕС границы с Россией в ближайшее время

Евросоюз не включит Россию в список «белых стран», обновленный вариант которого опубликуют в ближайшее время, рассказал источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — сказал источник.

Собеседник отметил, что в следующий раз перечень будет пересматриваться в середине августа.

В России коронавирусом заразились 818 тысяч, выздоровели 603 тысячи, погибли 13 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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