Трамп заявил о радикальном снижении смертности от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от COVID-19 в стране удалось радикально сократить по сравнению с весенним периодом, сообщает РИА «Новости».

«Уровень смертности для людей старше 18 лет сейчас ниже на 85%, чем в апреле, и на 25% ниже, чем в Европе в целом. В апреле 22% всех смертей в США были связаны с китайским вирусом, на прошлой неделе это число мы снизили ниже чем до 7%», — заявил Трамп, выступая в штате Северная Каролина.

По последним данным, коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 4,2 млн человек. С начала пандемии погибли около 147 тыс. пцаиентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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