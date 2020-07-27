Коронавирус выявили у помощника Трампа по нацбезопасности

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, помощник американского лидера заразился инфекцией на семейном мероприятии. В настоящий момент он чувствует себя нормально.

Как заявили собеседники агентства, О'Брайен не появлялся на рабочем месте в Белом доме с конца прошлой недели, однако продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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