Бывший юрист Трампа расскажет о расистских высказываниях американского главы

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, отбывающий трехлетнее наказание в тюрьме, в своей книге опишет расистские высказывания американского главы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иск, поступивший в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.

«Наглядно описываются определенные антисемитские высказывания, обращенные против выдающихся евреев, а также откровенно расистские замечания в адрес таких темнокожих лидеров, как президент Барак Обама и Нельсон Мандела», — говорится в документе.

Адвокаты Коэна и организация «Американский союз защиты гражданских свобод» выступили истцами и подчеркнули, что события из книги имеют задокументированные свидетельства.

Иск подан на американскую администрацию из-за того, что Коэна вновь перевели в тюрьму из-под домашнего ареста.

В 2018 году Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от налогов, нарушение финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и некоторые другие преступления.

Также сообщалось, что часть полученных преступным путем средств выплачивалась двум женщинам, которые заявляли, что Трамп, находясь в браке, вступал с ними в сексуальные отношения.

Из-за коронавируса Коэна отправили под домашний арест, но 9 июля снова вернули в тюрьму, заявив, что он нарушил условия домашнего содержания. Перевод последовал после того, как Коэн объявил о публикации книги.

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