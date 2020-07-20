Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна выходит из соглашения об экстрадиции с Гонконгом на неопределенный срок, передает ТАСС.

«Правительство приняло решение немедленно и на неопределенный срок приостановить соглашение об экстрадиции», — сказал Рааб.

Он отметил, что Великобритания не начнет обсуждение о восстановлении этих договоренностей, пока не будут предоставлены четкие гарантии, что соглашениями нельзя будет злоупотребить с помощью нового закона о национальной безопасности.

Кроме того, королевство распространит на Гонконг оружейное эмбарго, которое действует в отношении материкового Китая с 1989 года.

Ранее в Китае был принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, согласно которому центральные власти КНР создадут там специальные органы госбезопасности. На них не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Некоторые государства выступили против этого закона, утверждая, что его принятие нарушает принцип «одна страна — две системы».

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