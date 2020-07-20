Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Ереваном и Баку станет катастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что полномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном может стать катастрофой для обеих стран, сообщает ТАСС.

«Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией <...> Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой», — передал слова генсека его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерриш через представителя еще раз предостерег страны от дальнейшей эскалации конфликта и призвал их к сдержанности в двухсторонних отношениях.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана

— В Армении и Азербайджане сообщили о нарушениях режима перемирия на границе

— Песков высказался об урегулировании конфликта Армении и Азербайджана