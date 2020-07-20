Эксперт оценила готовность Дегтярева решать проблемы хабаровчан

Политолог Анна Федорова отметила, что назначенный на должность врио Хабаровского края член партии ЛДПР Михаил Дегтярев уже проявил себя как политик, готовый решать проблемы жителей региона.

Она обратила внимание, что для политика важна «его готовность решать проблемы людей». «То есть не просто для галочки, отчетности и формально, а по-настоящему. Что называется, вписываться за людей, защищать их интересы и прикладывать усилия, чтобы что-то реально сделать. Конечно, в этой истории с возвращением девочки на родину Дегтярев себя как такой человек проявил», — сказала она, вспоминая историю хабаровчанки, бывший муж которой тайно вывез дочь в США.

«У нас не так много в России политиков, которые готовы вот так включиться в чужую личную историю, встать на сторону женщины и добиваться восстановления справедливости. С эмоциональной, человеческой точки зрения это очень сильная история, которая о нем говорит самым лучшим образом. Сможет ли он такой человеческий, неравнодушный подход сохранить и, так сказать, распространить его на жителей Хабаровского края, время покажет. Я думаю, что эта история характеризует его с крайне положительной стороны», — отметила политолог.

Оценивая назначение Дегтярева, Федорова отметила, что, поставив на должность врио губернатора Хабаровского края представителя ЛДПР, власти показали, что уважают выбор местных жителей, так как предыдущий глава региона был из этой же партии. «Я думаю, что в первую очередь, власть показывает гражданам Хабаровского края, что она их слышит и уважает их выбор, потому что на прошлых выборах однозначно выбор сделали в пользу ЛДПР. Поэтому то, что врио из ЛДПР, это сигнал, что власть понимает, чего сейчас в Хабаровском крае хотят. По духу, своей манере и политическому стилю, я думаю, что он вполне адекватен региону», — заключила эксперт.