Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух «прекрасных мировых войнах», сообщает телеканал Fox News.

«Мы выиграли две мировые войны, <...> две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из «Форта Брэгг», мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — заявил Трамп.

Ранее за переименование этих объектов выступил Пентагон. Президент заявил, что наложит вето на оборонный бюджет 2021 года, если там будет положение о переименовании фортов.

Дискуссия о переименовании военных объектов, названных в честь военачальников, которые сражались за КША (Конфедеративные Штаты Америки), развернулась после гибели Джорджа Флойда. Сторонники ликвидации старых названий указывают на то, что генералы воевали на стороне тех, кто поддерживал сохранение рабства в стране.

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