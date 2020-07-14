В США предложили ответить на «связь» России с «Талибаном»**

Вашингтон должен дать жесткий ответ России в случае, если подтвердится факт ее сговора с членами радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)*. Об этом заявил бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане, отставной генерал Джон Николсон в интервью газете The Washington Post.

По его словам, в период с 2016 по 2018 год во время служения в Афганистане ему удалось быть увидеть доказательства сотрудничества России с талибами. Он получил информацию, что Москва якобы через Таджикистан поставляла радикальной организации стрелковое оружие и боеприпасы, а также финансовую помощь.

При этом Николсон заверяет, что действия российской стороны не нарушали баланс в регионе, так как она отказалась предоставлять боевикам зенитные ракеты.

Экс-генерал также прокомментировал сообщения СМИ, что военная разведка России якобы предлагала заплатить талибам за убийство американских военнослужащих.

«Если это правда, это одновременно безрассудный просчет и большая ошибка со стороны русских и талибов. История показывает, что подобные ошибки и просчеты часто приводят к войне», — подчеркнул Николсон.

Он считает, если сведения подтвердятся, США должны будут «четко и однозначно» ответить на провокации Кремля.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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