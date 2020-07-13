Путин предложил сделать систему здравоохранения в РФ более гибкой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую систему медицинской помощи необходимо сделать более гибкой и устойчивой, чтобы она была способна реагировать на любые вызовы, сообщает РИА «Новости».

«Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено... мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной реагировать на любые вызовы», — сказал Путин на совещании по нацпроектам.

Для достижения этой задачи необходимо реализовать уже запланированные в национальных проектах меры, а также направить в здравоохранение дополнительные ресурсы.

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