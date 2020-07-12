Мюллер впервые за год высказался о своем расследовании по «российскому делу»

Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер выступил в защиту своего расследования по «российскому делу» о якобы влиянии РФ на президентские выборы в стране в 2016 году. Он также назвал экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна «все еще осужденным преступником».

Мюллер в материале для The Washington Post признался, что не собирался ничего комментировать, ведь расследование его команды говорит само за себя. Однако он почувствовал себя обязанным ответить на заявления, что расследование было незаконным, а «Стоун стал жертвой».

«Расследование о деяниях России имело первостепенное значение. Стоун был привлечен к ответственности и осужден за совершение федеральных преступлений. Он остается осужденным преступником, и это правильно», — написал Мюллер.

Стоит отметить, что материал для The Washington Post стал первым публичным заявлением Мюллера о расследовании с момента его появления в Конгрессе в июле прошлого года.

Накануне Трамп подписал указ о помиловании, смягчающий приговор для фигуранта «российского дела» Стоуна. В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

Мюллер почти два года расследовал дело о возможном сговоре РФ с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году. В докладе якобы содержится информация о российском вмешательстве в результаты выборов.

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