У главы сената Боливии выявили COVID-19
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Коронавирус нового типа выявлен у главы верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Эвы Копы. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат, написала Копа. Она добавила, что соблюдает все санитарные протоколы и будет находиться в изоляции в течение всего необходимого времени.
При этом Копа намерена продолжать свою в дистанционном формате с использованием виртуальных платформ.
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