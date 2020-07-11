У главы сената Боливии выявили COVID-19

Коронавирус нового типа выявлен у главы верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Эвы Копы. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат, написала Копа. Она добавила, что соблюдает все санитарные протоколы и будет находиться в изоляции в течение всего необходимого времени.

При этом Копа намерена продолжать свою в дистанционном формате с использованием виртуальных платформ.

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