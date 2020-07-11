СБ ООН не принял новую резолюцию России по гумпомощи Сирии

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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял подготовленный Россией новый вариант резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил постоянный председательствующей в Совбезе Германии Кристоф Хойсген. Об этом сообщает ТАСС.

Против принятия резолюции проголосовали семь членов СБ ООН, «за» выступили четыре страны, еще четыре – воздержались, отметил Хойсген. Он добавил, что проект резолюции не набрал достаточного количества голосов для принятия.

Ранее Россия и Китай наложили вето на вариант резолюции, представленный Бельгией и Германией. При этом остальные 13 стран проголосовали «за» проект, однако он был отклонен. В рамках него предоставление гумпомощи предполагалось через два пропускных пункта.

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