В США разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть
Вашингтон разочарован решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента Морган Ортагус.
«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — заявил она.
Ортагус напомнила, что здание является важной частью «исторических объектов Стамбула», внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории.
По ее словам, в США «с нетерпением» ожидают узнать, как Турция планирует выполнить взятые на себя обязательства по сохранению доступа к храму для всех желающих.
Ранее турецкий президент Таийп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии.
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