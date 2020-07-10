Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает «Интерфакс».

«Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского «Боинга», — сказала Захарова.

По ее словам, Нидерланды с самого начала встали на путь обвинений в адрес России, а все доказательства и оценки по катастрофе, которые можно было трактовать вне антироссийской логики, сразу же отметались.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.

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