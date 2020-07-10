Суд арестовал обвиненного в организации убийств Фургала

Басманный суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на 2 месяца, передает РИА «Новости».

Фургал арестован по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Арест губернатора связан с тем, что у него есть связи с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, с помощью которых он мог бы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Сам губернатор свою вину отрицает. Его защита планирует обжаловать обвинение.

Ранее стало известно, что Фургала могут привлечь к делу о пожаре в детском лагере «Холдоми».

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.