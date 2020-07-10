Россия направила другим странам больше 600 тысяч тестов на коронавирус

Россия направила больше 600 тысяч тестов на коронавирус другим странам, рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

«К настоящему моменту за рубеж направлено весьма значительное количество российских тест-систем — больше 600 тысяч», — сказал Медведев.

Он отметил, что большую часть тестов получили ближайшие соседи — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. В целом, российские разработки используют больше 30 иностранных государств.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Проведено более 22,3 млн тестов на выявление коронавируса в РФ