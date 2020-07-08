Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Как рассказал источник, авторами проекта резолюции является Германия и Бельгия.

По его словам, «за» принятие резолюции проголосовали 13 стран. При этом Китай и Россия были «против», но несмотря на 13 голосов «за», документ утвержден не был.

Собеседник агентства пояснил, что Германия и Бельгия не прислушались к позиции российской стороны, выступающей за постепенное сокращение числа пропускных пунктов, через которые гумпомощь Сирии поступает «в обход» Дамаска.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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