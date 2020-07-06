Российский сенатор призывает ввести санкции против Великобритании

России следует ввести санкции против должностных лиц Великобритании в ответ на британские санкции по делу Магнитского, заявил член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом сообщает РИА Новости.

Морозов счел санкции Великобритании «политической акцией», на которую следует ответить включением высоких должностных лиц Соединенного Королевства в российский санкционный список.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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