Россия примет ответные меры на британские санкции

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Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев заявил, что Россия примет ответные меры на британский «список Магнитского», передает РИА «Новости».

Конкретные параметры определят МИД и правоохранительные органы России, сказал Кондратьев.

Он напомнил, что в российском законодательстве заложен принцип зеркального ответа.

Составление подобного списка является проявлением враждебности по отношению к России и негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона, заключил Кондратьев.

Ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Всего в данном списке оказались 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

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