Песков объяснил, почему НАО проголосовал против конституционных поправок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Ненецкий автономный округ проголосовал против поправок из-за совокупности разных факторов, включая объединение субъектов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очевидно, что на такие результаты повлияли и другие факторы, которые важны для жителей региона. Тематика объединения субъектов также повлияла», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что если проецировать число несогласных на общее количество избирателей, то процент проголосовавших против очень мал. Тем не менее, у избирателей есть право голосовать по своему усмотрению.

В Ненецком округе за поправки проголосовали 44,42%, против — 54,57%.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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