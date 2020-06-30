Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вечером во вторник сообщила, что в ЦИК на данный момент не поступали жалобы, которые требуют рассмотрения на заседаниях всем составом ЦИК.

«У нас минимальное количество жалоб вообще в целом», — заявила она в эфире «России-24» накануне основного дня голосования по внесению изменений в Основной закон страны.

Памфилова также выразила благодарность нижегородскому губернатору Глебу Никитину за организацию дистанционного электронного голосования.

Глава Центризбиркома отметила отсутствие проблем в этом регионе. «Рада, что наряду с Москвой мы выбрали именно вас», — подытожила Памфилова.