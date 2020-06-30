Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату в Ржеве

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату в городе Ржев, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств возложили цветы к пьедесталу монумента, а также почтили минутой молчания память солдат, которые погибли в сражениях подо Ржевом во времена Великой Отечественной войны.

С инициативой возвести мемориал выступили ветераны, которые в 2017 году высказали просьбу увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

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