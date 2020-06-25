Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство из-за рубежа, передает БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть.

«Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — заявил глава государства.

Данные фейки подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России, утверждает Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, но сами ведут себя нечестно.

«Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают», — сказал Лукашенко, добавив, что планирует обсудить это с Путиным в ближайшее время.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко призвал граждан не вестись на уловки «политических шарлатанов»

— Лукашенко «никому не позволит сломать Белоруссию»

— Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня