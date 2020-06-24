Президент Словакии самоизолировалась из-за COVID-19

Президент Словакии Зузана Чапутова ушла на самоизоляцию из-за контакта одного из сотрудников ее администрации с человеком, у которого выявлен новый коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец, пишет издание Pravda.

Чапутова останется на самоизоляции до пятницы, все запланированные на это время мероприятия с ее участием отменены, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что на профилактическом карантине находятся все, с кем работает президент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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