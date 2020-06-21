Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин допустил, что будет баллотироваться на пост главы государства, если будут приняты поправки в Конституцию. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», сообщает портал Вести.Ru.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — заявил Путин.

По его словам, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться «рысканье глазами» в поисках возможных преемников. При этом он подчеркнул, что нужно сконцентрировать на работе, а не на поиске приемников.

Ранее российский лидер призвал граждан принять активное участие в голосовании по принятию поправок в Конституцию, отметив, что Конституция является основным законом, определяющим основы жизни страны.

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