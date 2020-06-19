Россия и Белоруссия договорились о признании виз

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Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.

Соглашение подписали министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, указано в сообщении.

Ранее заместитель главы белорусского МИДа Андрей Руденко заявлял о намерении сторон подписать данное соглашение. Он назвал формирование единого миграционного пространства Союзного государства важным направлением работы.

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