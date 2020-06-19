В СПЧ считают, что поправки к Конституции выведут РФ в лидеры среди социальных государств

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что предлагаемые поправки к Конституции РФ усилят главный закон, выведут страну в лидеры среди социальных государств. Об этом он заявил в пятницу, выступая на первом пленарном заседании VII состава Общественной палаты РФ.

«Сейчас мы делаем добавки в конституцию, усиливаем нашу конституцию. Сегодня у нас есть возможность практически стать лидерами в отстаивании идей социального государства, в попытке совместить систему рыночную и в то же время те права человека, которые в полной мере были бы реализованы, имея в виду наш недавний советский опыт. Нельзя забывать об этом опыте», - цитирует Фадеева ТАСС.

Он отметил, что именно Советский Союз внес главный вклад в создание концепции социального государства в развитых европейских странах. «Не было бы Советского Союза, не было бы никакого социального государства на Западе, они вынуждены были начать это делать», - сказал Фадеев.