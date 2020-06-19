Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики.

Он скончался в 59 лет в Санкт-Петербурге.

По словам замглавврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раисы Конашковой, бывший губернатор умер из-за развивающейся сердечно-сосудистой недостаточности, которая появилась у него после инфаркта.

Болезнь привела к нарушению функционирования внутренних органов, дополнительно состояние усугубилось двусторонней пневмонией.

Конашкова также подчеркнула, что для лечения Игнатьева применялись передовые лекарства, использовалась высокотехнологичная помощь.

До этого смерть экс-главы подтвердил врио главы Чувашии.