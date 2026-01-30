Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества до ₽10 тысяч

Министерство юстиции РФ предложило повысить порог задолженности для ареста имущества с 3 до 10 тыс. рублей. Об этом ведомство сообщило в «ВКонтакте».

Минюст разместил проект закона для общественного обсуждения. Документ направлен на создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих, законные интересы кредиторов и защиту прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства.

Арест на имущество должника будет накладываться только на сумму задолженности, необходимую для исполнения требований исполнительного документа.

Новый порядок обращения взыскания на имущество, как заявил Минюст, исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями при незначительной сумме долга, включая блокировку всех денежных средств на счете или запрет регистрационных действий с имуществом.

До этого в Госдуме предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству до 30 тыс. рублей.

