В МИД России прокомментировали конфликт между военными Индии и Китая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликт между военными Китая и Индии на границе двух стран, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, в министерстве пристально следят за ситуацией на разделяющей Китай и Индию линии фактического контроля.
Москва, как отметила дипломат, надеется, что стороны найдут способ, чтобы урегулировать этот конфликт с использованием двустороннего диалога. Захарова также напомнила о политической договоренности о недопущении насилия.
Ранее стало известно, что между китайскими и индийскими военными произошло столкновение на границе в районе долины Галван в Ладакхе. Как сообщили СМИ, с индийской стороны погибли порядка 20 человек, среди военных КНР пострадали 43 служащих.
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