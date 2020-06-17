В Пхеньяне сообщили о намерении Южной Кореи направить спецпосланников в КНДР

В КНДР заявили, что Южная Корея планирует направить к ним спецпосланников. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает Пхеньян, Республика Корея, ошарашенная решительным наступлением, которая совершила северокорейская сторона, сообщила, что их президент Мун Чжэ Ин хочет направить спецпосланников в лице начальника Кабинета по государственной безопасности Чжен Ы Ёна и руководителя национальной разведывательной службы Со Хуна к председателю Госсовета КНДР.

При этом агентство информирует, что первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон полностью отвергает данное предложение.

Ранее стало известно, что в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. Власти Республики Корея заявили, что взрыв организован КНДР. Это произошло спустя несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.

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