Трамп пригласил в Белый Дом глав Сербии и Косово для переговоров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и частично признанной республики Косово провести переговоры 27 июня в Вашингтоне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Трамп надеется добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.
Ранее лидеры Сербии и Косово Александар Вучич и Хашима Тачи встречались на территории Соединенных Штатов в марте текущего года.
Позже глава Косово заявил о приверженности к совместной работе с Сербией над взаимным признанием и выразил благодарность США за содействие.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США