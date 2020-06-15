В Австрии освободили осужденного за шпионаж в пользу РФ экс-полковника

В Австрии условно-досрочно освободили бывшего полковника , осужденного за шпионаж в пользу России, приговор вступил в силу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Земельного суда Зальцбурга Петера Эггера.

9 июня 71-летнему экс-полковнику австрийской армии Мартину М., которого приговорили к трем годам тюрьмы за разглашение гостайны, зачли срок пребывания в СИЗО в счет наказания.

По словам Эггера, прокуратура не стала обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, поэтому он вступил в силу.

8 ноября 2019 года прокуратура Зальцбурга предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведкой с 1992 года, работал на российские спецслужбы в ущерб Австрии, разглашал государственные и военные тайны.

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