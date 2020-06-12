США предсказывают участь СССР

Соединенным Штатам после 30 лет с момента распада Советского Союза грозит похожая участь. С таким мнением выступил французский журналист Николя Бавре в Le Figaro.

«Гнев разрывает Соединенные Штаты и разрушает их лидерство», — отмечается в статье.

На данный момент в государстве наблюдается сразу четыре кризиса: коронавирус, унесший жизни 110 тысяч человек, и рост безработицы до 45 млн человек; вероятное падение ВВП на 6,5%; убийство афроамериканца Джорджа Флойда и беспорядки в США; президент Дональд Трамп и его популизм. По мнению журналиста, Трамп руководствуется «самоубийственной» политикой, погружая страну в атмосферу гражданской войны.

Бавре подчеркивает, глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов, делая что-то в обход Конгресса или оказывая давление на правосудие и армию.

«Чуть более чем через тридцать лет после краха СССР Соединенные Штаты тоже могут распасться», — заключает Бавре.

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