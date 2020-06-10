В Госдуме оценили рассуждения Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы Константин Бахарев прокомментировал недавние рассуждения украинского президента Владимира Зеленского о Крыме и отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

По словам Бахарева, Зеленскому недостает политического опыта. По этой причине он рассуждает, исходя из «ложных представлений и ошибочной логики».

«Условие для нормализации отношений между нашими странами заключается в передаче Украине не Крыма, а права осуществлять политику в интересах своих граждан без диктата со стороны западных спонсоров», — заявил Бахарев.

Он также отметил, что на данный момент Киев лишен этого права, что «крайне унизительно» для государства, которое называет себя независимым.

Ранее Зеленский в интервью «Украинской правде» заявил, что условием для восстановления отношений России и Украины является возвращение Крыма под контроль Киева. Без этого, как считает президент, не будет возможности «нормально, откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народам, будущим поколениям».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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