Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии и Сирии по телефону

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирийском Идлибе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

«В ходе состоявшихся сегодня телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии и Идлибе, а также региональные вопросы», — говорится в сообщении, полученном агентством.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили иные вопросы двусторонних отношений между своими странами и ситуацию с распространением коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в Ливии

— Перемирие под эгидой ООН: Путин и Меркель обсудили Ливию