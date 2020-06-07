Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания Западом вакцины от COVID-19

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что Соединенные Штаты якобы располагают доказательствами действий КНР, направленных на препятствование созданию на Западе вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Скотта, Китай не хочет, чтобы США создали вакцину первыми, так как является «противником американцев и демократии во всем мире».

Политик также считает, что если КНР создаст вакцину раньше других, то не станет ею делиться.

Какими именно доказательствами располагают США, политик не ответил.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.