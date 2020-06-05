Трамп выступает за увеличение финансирования полиции на фоне беспорядков

Президент США Дональд Трамп выступил за увеличение финансирования полиции на фоне охвативших страну беспорядков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства осудил позицию «радикально-левых демократов», выступающих за сокращение финансирования.

«Помните об этом, когда не захотите совершения преступлений, особенно в отношении вас и вашей семьи», – написал Трамп.

Он также подчеркнул, что бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден подвержен влиянию «социалистов». При этом Трамп назвал себя «полной противоположностью» и выступил за увеличение финансирования правоохранительных органов.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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