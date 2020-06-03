Путин призвал скорректировать подходы к реагированию на опасные ситуации

Президент России Владимир Путин призвал скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с коронавирусом на начальном этапе дала об этом знать.

Глава государства отметил, что это касается и выпуска средств индивидуальной защиты.

Президент напомнил, что от событий чрезвычайного характера никто не застрахован.

«И отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение», — подчеркнул Путин.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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