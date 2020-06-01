Южная Корея готова принять приглашение на саммит G7

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о готовности принять участие в саммите G7 по приглашению США. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Такое заявление глава государства сделал в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

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