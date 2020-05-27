Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее германский политик отметил, что считает санкции в условиях глобального кризиса бессмысленными, в том числе санкции против России.
В дальнейшем Мальник раскритиковал его заявление и сказал, что Крым будет в составе Украины еще при жизни экс-канцлера.
«Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда... какой-то карлик с Украины меня критикует?... карлик с Украины... Это никого не интересует даже в Германии», — подчеркнул Шредер.
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