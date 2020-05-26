Джонсон пригласил Путина участвовать в онлайн-саммите по вакцине от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил российского президента Владимира Путина принять участие в онлайн-саммите Global Vaccine Summit 2020 по разработке вакцины от коронавируса. Об этом говорится на странице британского посольства в Москве в Telegram.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите», — говорится в сообщении.

Кремль пока официально не подтвердил участие в мероприятии.

Global Vaccine Summit 2020 должен состояться 4 июня. В нем ожидается участие лидеров и представителей разных государств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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