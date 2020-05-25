Трамп запретил въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам

Президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну для тех иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в Бразилии, где зафиксирован стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского лидера Кейли Макинэни, размещенном на сайте Белого дома.

Она отметила, данная мера позволит гарантировать, чтобы граждане иностранных государств, посещавшие Бразилию, «не стали источником дополнительных заражений коронавирусом» в США.

При этом данные ограничения не распространяются на торговые потоки между двумя странами, сообщила Макинэни.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии выявлено 347 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает второе место в мире после США.