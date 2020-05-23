В Крыму назвали лицемерием отказ Украины от участия в заседании СБ ООН

Отказ Украины участвовать в заседании Совета безопасности (СБ) ООН по крымскому вопросу является проявлением лицемерия, считает глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Гридчиной, украинская сторона действует из соображений «финансовой и политической выгоды», ей «не нужна правда» о жизни на полуострове.

При этом глава общины добавила, что президенту Украины необходимо полностью обновить дипломатический корпус и нанять профессионалов, которые будут представлять интересы страны.

Ранее стало известно, что представители Украины, США, Великобритании и Эстонии отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму

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