Макрон не против поездки на очный саммит G7
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Президент Франции Эмманюэль Макрон не против поездки на очный саммит G7 в США, если нормализуется ситуация с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
«Макрон готов отправиться в Кэмп-Дэвид, если ситуация в области здравоохранения позволит», — приводятся слова представителя аппарата президента Франции.
Ранее Трамп заявил, что обдумывает проведение очного саммита «семерки» в Кэмп-Дэвиде.
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