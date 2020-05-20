Зеленский заявил, что на поиск решения по Донбассу дает себе два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта на юго-востоке в рамках Минских соглашений в течении ближайших двух месяцев. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировало украинское телевидение.

«Будем бороться до конца за «Минск», потому что с «Минском» связаны санкции против РФ, и вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, не только Россия, но и много европейских стран», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в последний год Минский процесс был «немного заторможен», но должен быть активизирован в ближайшие два месяца.

Зеленский добавил, что у Киева есть план «В», и план «С» по урегулированию конфликта в Донбассе, но он не хотел бы к ним прибегать.

Ранее Владимир Зеленский изменил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В нее также вошел вице-премьер страны Алексей Резников.

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