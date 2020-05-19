Постпред России в Женеве назвал несостоятельными угрозы США в адрес ВОЗ

Россия негативно относится к угрозам США в адрес Всемирной организации здравоохранения и считает их несостоятельными, заявил российский постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская сторона, как и большая часть международного сообщества, воспринимает ВОЗ как организацию, которая должна координировать деятельность государств в сфере здравоохранения, отметил Гатилов. При этом он подчеркнул, что «90 процентов» руководства ВОЗ – американские эксперты, которые были осведомлены о пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят финансирование организации и пересмотрят свое членство в ней, если ВОЗ не продемонстрирует свою независимость от политики Китая и не проведет реформы в своей структуре и управлении.

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