Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его мнению, в России большое количество ненужных депутатов и чиновников.
В связи с этим Жириновский заявил о необходимости сокращения аппаратов чиновников и числа депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Госдуме и Мосгордуме.
«Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — заключил политик.
Предложение Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата, как правило, представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной, палатой парламента, добавили в пресс-службе ЛДПР, отметив, что в России аристократии, как в монархических странах, нет.
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