Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, в России большое количество ненужных депутатов и чиновников.

В связи с этим Жириновский заявил о необходимости сокращения аппаратов чиновников и числа депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Госдуме и Мосгордуме.

«Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — заключил политик.

Предложение Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата, как правило, представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной, палатой парламента, добавили в пресс-службе ЛДПР, отметив, что в России аристократии, как в монархических странах, нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский потребовал сократить число депутатов и сэкономить деньги России

— Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам